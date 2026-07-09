Horas extras por más vacaciones: ¿Se pueden cambiar las horas adicionales de trabajo por descanso?

09 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Cuando un trabajador realiza horas extraordinarias, normalmente estas se pagan junto al sueldo mensual. Sin embargo, existe una alternativa que permite transformar esas horas adicionales de trabajo en días extra de vacaciones, siempre que exista un acuerdo entre empleador y trabajador.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, la legislación chilena permite pactar por escrito que las horas extraordinarias sean compensadas con días adicionales de feriado, aunque con ciertos límites.

¿Cuántos días adicionales de vacaciones se pueden obtener?

La normativa establece que, mediante este acuerdo, los trabajadores pueden acceder a hasta cinco días hábiles de descanso adicional al año.

Estos días deberán ser utilizados dentro de los seis meses siguientes a cuando se trabajaron las horas extra.

Para hacer uso de este beneficio, el trabajador deberá avisar al empleador con una anticipación de 48 horas y se debe pactar por escrito.

¿Cómo se calcula la compensación de las horas extras?

La compensación se realiza considerando el mismo recargo que corresponde al pago de las horas extras. Esto significa que por cada hora adicional trabajada, el trabajador podrá obtener una hora y media de feriado adicional.

Por ejemplo, si una persona hace 10 horas extras, tendrá 15 horas adicionales de feriado. Esto equivale aproximadamente a dos jornadas de descanso para una persona con una jornada diaria cercana a ocho horas.

¿Qué ocurre si no se utilizan los días de descanso?

Si el trabajador no solicita estos días adicionales dentro del plazo establecido, las horas extras deberán ser pagadas dentro de la remuneración del periodo correspondiente.

Además, si al finalizar la relación laboral existen días pendientes de utilizar por esta compensación, estos deberán ser considerados en la compensación correspondiente del finiquito.

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