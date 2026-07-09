Ministro Quiroz por consenso con el PPD por invariabilidad tributaria en megarreforma: "Es un acuerdo muy satisfactorio"

09 jul. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó un punto de prensa este jueves para referirse a los avances en el proyecto de megarreforma del Gobierno, luego de un acuerdo que hubo esta semana con el Partido por la Democracia (PPD) por la invariabilidad tributaria.

El secretario de Estado confirmó un acuerdo con la bancada tras conversaciones, por ejemplo, con el senador Ricardo Celis. Esto precisamente no gustó en la oposición y algunos sectores criticaron el actuar del partido.

¿Qué dijo Quiroz?

Quiroz destacó que "hay un acuerdo con la bancada (del PPD) y el acuerdo consiste en ratificar el principio de invariabilidad tributaria. Quedó una escala que va de 10 a 20 años, dependiendo del monto de inversión".

"Es un acuerdo muy satisfactorio... quedan resguardados los mismos tributos de la propuesta original y pone algunos requisitos de examen de quienes quieran optar a este beneficio, que me parecieron muy razonables", sostuvo.

Dicho esto, el jefe de cartera remarcó que "hemos acordado un cambio paramétrico, es decir, vamos a fijar montos más altos de inversión sujetas a 20 años. Vamos a mantener los 10 años pero para inversión de menor tamaño, son cambios de parámetro".

Añadió que "desde el punto de vista económico, me parece que esencialmente logra los mismos objetivos de invariabilidad, pero le da resguardos y tranquilidad al PPD".

¿Cómo quedó el acuerdo?

De acuerdo a lo anterior, la invariabilidad tributaria quedó de la siguiente manera:

Hasta 10 años de invariabilidad para proyectos a partir de los $100 millones de dólares .

. Hasta 15 años para inversiones desde 350 millones de dólares .

. Hasta 25 años para proyectos que vayan más allá de los 500 millones de dólares.

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