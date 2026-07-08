Declaran Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la RM por evento meteorológico con lluvias y posibilidad de aluviones

08 jul. 2026 - 13:39 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró este miércoles Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana por evento meteorológico, a raíz de las lluvias que se han pronosticado para la zona en las próximas horas.

¿Para qué comunas va dirigida la alerta?

De acuerdo al organismo, la alerta va dirigida a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La medida surge a partir de la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), respecto a "precipitaciones normales a moderadas en cordillera" entre la mañana del jueves 9 y mañana del viernes 10 de julio.

Según la DMC, se esperan entre 10 y 15 milímetros para ambos días en precordillera. En cordillera, en tanto, caerían entre 30 y 40 mm el jueves, y entre 25 y 35 mm el viernes, además de vientos con rachas de hasta 50 km/h.

En la cordillera de la costa (Melipilla-Curacaví) y el valle (Santiago Sur) se registrarán entre 2 y 5 mm el viernes.

Posibilidad de aluviones y derrumbes

Por otra parte, Sernageomin indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en cordillera, moderada en precordillera y baja para cordillera de la costa y valle.

Producto de todo lo anterior, desde Senapred se declaró Alerta Temprana Preventiva para las 10 comunas de la Región Metropolitana, "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

La medida "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza (...) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

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