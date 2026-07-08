Fiscalía Oriente imputa a Joaquín Lavín León por vender de forma ilegal el padrón electoral a candidatos UDI

08 jul. 2026 - 12:55 hrs.

La Fiscalía Oriente formalizó este miércoles en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago al exdiputado Joaquín Lavín León y a tres personas más, en una causa que incluye un capítulo dedicado a la venta de acceso a datos del padrón electoral del Servicio Electoral (Servel) a través de una plataforma digital creada para la gestión de campañas.

Cabe recordar que el exparlamentario está ya formalizado por fraude al fisco, causa por la cual se encuentra hasta el día de hoy cumpliendo prisión preventiva.

Según lo expuesto ante el tribunal por la fiscal Constanza Encina, Felipe Vázquez Diéguez, extécnico y asesor de Lavín León, "mediante la utilización de plataforma SocialTazk comercializó los datos del padrón electoral provenientes desde el Servicio Electoral de Chile (Servel), a los que accedió en contravención a lo dispuesto en la ley que regula el sistema de inscripciones electorales y el servicio electoral".

¿Qué dice el documento?

El documento precisa que esos antecedentes "fueron obtenidos por el imputado Vázquez Diéguez a través de los coimputados Arnaldo Domínguez Vallejos y Joaquín Lavín León en el contexto de sus militancias políticas", y que una vez incorporados a la plataforma, permitían a sus usuarios "acceder a la totalidad de los datos contenidos en el padrón".

La minuta agrega que "el padrón fue cargado en la herramienta SocialTazk", posibilitando además "ir asociando a cada elector nuevos datos que el usuario de la herramienta dispusiera", es decir, la construcción de perfiles ampliados de electores más allá de la información original del Servel.

Una pericia del Departamento Forense de la Policía de Investigaciones, fechada el 9 de abril de 2026, encontró en los respaldos de SocialTazk archivos denominados "master_servel" correspondientes a los años 2020, 2022 y 2024, con información de nombres, RUT, sexo y domicilio de millones de electores. Solo el archivo de 2024 contiene el registro de 15.296.876 votantes; el de 2022, el de 14.627.497 votantes; y el de 2020, el de 13.566.256 votantes, según el detalle pericial citado en la minuta.

La Fiscalía subraya que "los datos del padrón electoral auditado y definitivo son públicos solo de forma parcial", ya que la ley excluye de su publicación el número de rol único nacional, el sexo y el domicilio electoral de los votantes, información que sí figuraba en los archivos hallados en la plataforma.

El documento también reconstruye, a partir de los registros del propio sistema, el trabajo técnico de integración de estos datos, atribuido a uno de los desarrolladores de la herramienta, quien habría realizado sucesivas actualizaciones de la conexión con el Servel entre 2018 y 2022, coincidiendo con distintos procesos eleccionarios.

Joaquín Lavín León / Aton

El acceso a la base de datos

El acceso a esta base de datos era vendido, según el documento, "a diputados y candidatos a distintos cargos públicos, a cambio del pago de un valor de suscripción mensual variable". Según los registros, eran principalmente candidatos de la UDI.

La empresa a través de la cual operaba este negocio, Modo74 SpA —cuyo "único giro es la comercialización" de la herramienta—, emitió entre 2018 y 2025 un total de 394 facturas de venta por más de $205 millones, de acuerdo al detalle anual incluido en la minuta.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Vázquez Diéguez, Lavín León y Domínguez Vallejos un delito contemplado en la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, cometido "entre los años 2018 y 2026".

Este capítulo se suma a otros dos ejes de la formalización: un fraude al fisco por al menos $177.410.048 vinculado al financiamiento de la misma plataforma con cargo a fondos del Congreso Nacional.

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