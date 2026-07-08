Hotel chileno es elegido como el mejor resort de Sudamérica: ¿Cuánto cuesta alojarse en este exclusivo alojamiento?

08 jul. 2026 - 12:58 hrs.

El hotel The Singular Patagonia, ubicado en Puerto Natales, región de Magallanes, fue elegido como el Resort N°1 de Sudamérica en los Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, reconocimiento entregado por los lectores de la revista estadounidense especializada en viajes.

El hotel obtuvo el primer lugar en la categoría de resorts del continente, en una competencia que cada año evalúa distintos destinos, alojamientos, cruceros y experiencias turísticas a nivel internacional.

¿Cuánto cuesta alojarse en el mejor resort de Sudamérica?

La experiencia de hospedarse en The Singular Patagonia está enfocada en el turismo de lujo y sus valores dependen de la temporada, el tipo de habitación escogida y los servicios incluidos.

De acuerdo con las tarifas disponibles, estos son algunos de los precios más bajos por noche para una persona:

Temporada baja (de abril a octubre): Desde 468 dólares por noche, es decir, unos $435 mil.

(de abril a octubre): Desde 468 dólares por noche, es decir, unos Temporada media (noviembre, primeros días de diciembre y marzo): Desde 747 dólares, unos $695 mil.

(noviembre, primeros días de diciembre y marzo): Desde 747 dólares, unos Temporada alta (enero y febrero): Desde 1.377 dólares, o sea, $1.281.000.

(enero y febrero): Desde 1.377 dólares, o sea, $1.281.000. Navidad y Año Nuevo: Desde 4.300 dólares, es decir, $4 millones.

Además del alojamiento, el recinto ofrece experiencias para recorrer algunos de los principales atractivos de la zona, con actividades vinculadas a glaciares, fiordos, estancias históricas, montañas y el Parque Nacional Torres del Paine.

The Singular Patagonia

El hotel funciona en un antiguo frigorífico de la Patagonia

El alojamiento se encuentra a orillas del Canal Señoret y funciona en las instalaciones restauradas del antiguo Frigorífico Bories, edificio que fue declarado Monumento Nacional de Chile.

La construcción, que tuvo un rol importante en la historia industrial de la zona, fue recuperada para convertirse en un hotel que busca unir patrimonio, gastronomía y exploración de los paisajes australes.

Por ello, la CEO de The Singular Hotels, Magdalena Gennaro, destacó: "Este reconocimiento nos honra profundamente porque proviene directamente de los viajeros. Es también un reconocimiento al trabajo de un equipo que cada día busca compartir la Patagonia de una manera auténtica, respetuosa y profundamente conectada con el territorio".

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