Mirador Cumbre Cerro Renca: el proyecto que busca convertir el punto más alto de Santiago en un nuevo atractivo metropolitano

27 jun. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un ambicioso proyecto busca transformar la cumbre del Cerro Renca en un nuevo espacio de encuentro ciudadano, naturaleza y recreación para los habitantes de la Región Metropolitana. Se trata del Mirador Cumbre Cerros de Renca, una iniciativa que pretende poner en valor este lugar como un punto privilegiado para contemplar la ciudad y fortalecer la identidad local.

El proyecto contempla la creación de un mirador metropolitano con acceso mediante una red de senderos peatonales, ciclovías y un tramo vehicular con estacionamientos de apoyo. Además, incorporará plataformas, señaléticas y mobiliario urbano con el objetivo de entregar mayor seguridad, comodidad y una experiencia que permita conectar a los visitantes con el entorno natural.

rencaciudad.cl

La iniciativa busca consolidar el Cerro Renca como un ícono de la naturaleza urbana de Santiago, impulsando el turismo local y aumentando las visitas recreativas al sector. También apunta a fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad renquina, generando un espacio seguro y ordenado para recibir visitantes de distintas comunas de la capital.

Según la proyección de la iniciativa, para el año 2050 el Mirador Cumbre podría convertirse en uno de los destinos más emblemáticos de la Región Metropolitana, y ser visitado por vecinos, turistas y establecimientos educacionales como parte de una experiencia cultural, educativa y recreativa.

La construcción está proyectada para iniciar su etapa de inauguración durante 2028 y contempla una inversión estimada de $17.240 millones.