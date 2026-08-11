Alexis Sánchez es oficializado como refuerzo de Montréal de la MLS: "Estoy aquí para darlo todo"

11 ag. 2026 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de pases del fútbol norteamericano remece el continente. Tras semanas de intensas negociaciones y especulaciones sobre el futuro de la máxima figura de la Selección Chilena, el CF Montréal de la Major League Soccer (MLS) oficializó el fichaje de Alexis Sánchez.

La entidad canadiense remeció las redes sociales mediante una esperada publicación en la que el atacante posa enfundado en la indumentaria oficial del club.

Con este anuncio, Alexis llega a la liga estadounidense bajo la condición de Jugador Franquicia (Designated Player), que permite a cada equipo fichar hasta tres futbolistas cuyos salarios superan el límite salarial de la liga.

“Estoy muy feliz de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo reto”, dijo Alexis Sánchez al sitio web oficial de Montréal.

“Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este club y por esta ciudad”.

El dorsal que utilizará Alexis Sánchez

El detalle que más llamó la atención de los seguidores fue que le asignaron la camiseta con el número 10.

Este dorsal no solo simboliza la jerarquía y creatividad que el chileno ha desplegado a lo largo de su gloriosa carrera en clubes como Udinese, Barcelona, Arsenal, Inter de Milán y Olympique de Marsella, sino que también ratifica el rol protagónico que tendrá bajo las órdenes del cuerpo técnico.

A sus 37 años, el "Niño Maravilla" asume un nuevo reto en su exitosa trayectoria tras conquistar múltiples títulos en Europa y América. Su llegada a la MLS se suma a la creciente ola de figuras mundiales que dinamizan el fútbol de Estados Unidos y Canadá.

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Impacto y expectativas en la MLS

La incorporación del histórico goleador de La Roja representa un salto de calidad para el CF Montréal en sus aspiraciones por pelear en la parte alta de la Conferencia Este y disputar los playoffs de la MLS.

La dirigencia del club destacó que la experiencia, competitividad y mentalidad ganadora de Sánchez serán fundamentales para guiar a los talentos jóvenes del plantel.

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