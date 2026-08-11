"Hay que andar trayendo el paraguas": Jaime Leyton adelanta tres días seguidos de lluvias en Santiago

11 ag. 2026 - 08:02 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un actualizado pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, confirmando un evento meteorológico que traerá tres días consecutivos de precipitaciones en Santiago.

Tras las bajísimas temperaturas que ha registrado la capital durante los últimos días, la segunda mitad de la semana estará marcada por las lluvias en gran parte de la capital.

¿Cuándo empiezan las lluvias en Santiago?

Según detalló el profesional, el fenómeno comenzará este jueves y se extenderá hasta el sábado. "Hay que andar trayendo el paraguas los tres días", advirtió Leyton.

De paso, adelantó que la opción de precipitaciones durante la madrugada del miércoles quedó completamente descartada, e incluso la tarde de esa jornada estará marcada por la presencia del sol.

El detalle día a día y la "influencia tropical"

Para el jueves se esperan lluvias débiles que podrían acumular cerca de 5 milímetros. "Estas van a ser en la tarde", precisó el meteorólogo, destacando que habrá una mínima de 4 °C y una máxima sorpresiva de 16 °C.

En tanto, para el día viernes se proyectan precipitaciones intermitentes de tipo chubasco, acompañadas de extremas de 7 °C y 14 °C.

El día sábado, en cambio, la condición cambiará a un evento de mayor atención. "El día sábado ya este es un poquitito más importante y más persistente durante el día, pero ninguna de ellas va a generar alguna complicación mayor", aclaró Leyton, proyectando temperaturas entre los 6 °C y 14 °C.

"Está medio extraño el tiempo, está desordenado. Se debe a esta influencia tropical que tenemos y que nos deja en el margen sur de la actividad, combinándose con un sistema que avanza desde el sur", cerró.

Revisa el pronóstico día a día

Martes 11 de agosto : Mínima de 4°C y máxima de 11°C. Nublado.

: Mínima de 4°C y máxima de 11°C. Nublado. Miércoles 12 de agosto : Mínima de 4°C y máxima de 15°C. Nublado en la mañana y escasa nubosidad en la tarde con la aparición del sol.

: Mínima de 4°C y máxima de 15°C. Nublado en la mañana y escasa nubosidad en la tarde con la aparición del sol. Jueves 13 de agosto : Mínima de 4°C y máxima de 16°C. Lluvia en la tarde.

: Mínima de 4°C y máxima de 16°C. Lluvia en la tarde. Viernes 14 de agosto : Mínima de 7°C y máxima de 14°C. Chubascos.

: Mínima de 7°C y máxima de 14°C. Chubascos. Sábado 15 de agosto: Mínima de 6°C y máxima de 14°C. Lluvia.

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