Zapatería anuncia su cierre en Concepción y tendrá descuentos que llegarán al 60%

10 ag. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una conocida zapatería de Concepción se prepara para cerrar su local ubicado en el Mallplaza Trébol, situación que dio paso a una liquidación con importantes descuentos para sus clientes.

A través de sus redes sociales, la tienda Romano informó que mantendrá la promoción hasta el próximo 31 de agosto, con rebajas que llegan hasta el 60% en parte de su catálogo.

Hasta 60% de descuento en productos importados

La principal oferta anunciada por la zapatería corresponde a un 60% de descuento en todos sus productos importados, por lo que los clientes podrán acceder a precios rebajados durante los últimos días de funcionamiento del establecimiento.

Además, la tienda informó una promoción adicional para los productos nacionales: los clientes podrán obtener $15.000 extra sobre descuentos de hasta 30% en estos artículos.

Desde la tienda hicieron un llamado a sus clientes de Concepción a aprovechar las ofertas antes de que finalice la liquidación.

¿Dónde está la tienda?

El local se encuentra en Mallplaza Trébol, específicamente en el local E-202-204, ubicado en Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 3177, Concepción.

La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto, aunque la disponibilidad de productos dependerá del stock existente.

Horarios de atención

Lunes a jueves: 10:00 a 20:00 horas.

Viernes y sábado : 10:30 a 21:00 horas.

: 10:30 a 21:00 horas. Domingo: 11:00 a 20:00 horas.

De esta manera, quienes estén buscando calzado y otros productos con descuentos pueden visitar el establecimiento durante agosto y aprovechar las ofertas anunciadas por la tienda antes del cierre del local.