Zapatería anuncia su cierre en Concepción y tendrá descuentos que llegarán al 60%
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Una conocida zapatería de Concepción se prepara para cerrar su local ubicado en el Mallplaza Trébol, situación que dio paso a una liquidación con importantes descuentos para sus clientes.
A través de sus redes sociales, la tienda Romano informó que mantendrá la promoción hasta el próximo 31 de agosto, con rebajas que llegan hasta el 60% en parte de su catálogo.
Hasta 60% de descuento en productos importados
La principal oferta anunciada por la zapatería corresponde a un 60% de descuento en todos sus productos importados, por lo que los clientes podrán acceder a precios rebajados durante los últimos días de funcionamiento del establecimiento.Ir a la siguiente nota
Además, la tienda informó una promoción adicional para los productos nacionales: los clientes podrán obtener $15.000 extra sobre descuentos de hasta 30% en estos artículos.
Desde la tienda hicieron un llamado a sus clientes de Concepción a aprovechar las ofertas antes de que finalice la liquidación.
¿Dónde está la tienda?
El local se encuentra en Mallplaza Trébol, específicamente en el local E-202-204, ubicado en Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 3177, Concepción.
La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto, aunque la disponibilidad de productos dependerá del stock existente.
Horarios de atención
- Lunes a jueves: 10:00 a 20:00 horas.
- Viernes y sábado: 10:30 a 21:00 horas.
- Domingo: 11:00 a 20:00 horas.
De esta manera, quienes estén buscando calzado y otros productos con descuentos pueden visitar el establecimiento durante agosto y aprovechar las ofertas anunciadas por la tienda antes del cierre del local.
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