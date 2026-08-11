Google suma a Chile a nueva red de cables submarinos: El anuncio contempla tres rutas bajo el proyecto Americas Connect

11 ag. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Google anunció una nueva expansión de su infraestructura digital en América con tres nuevos sistemas de cables submarinos: Canoa, OlaLuz y Alisios, este último con una conexión directa con Chile.

Los nuevos proyectos, junto con una ramificación del cable Firmina y otras rutas que ya forman parte de la red de Google, integrarán una iniciativa denominada Americas Connect, con la que la compañía busca aumentar la capacidad y contar con más rutas para transportar datos entre distintos puntos de América y Europa.

El cable que conectará a Chile

El proyecto que involucra directamente a Chile es Alisios, un nuevo cable submarino que conectará al país con Panamá y República Dominicana.

La nueva ruta permitirá diversificar las conexiones existentes y reforzar el enlace de Chile con otros puntos de América. Además, se integrará con la infraestructura de Google Cloud, que cuenta con una región en Chile.

Foto: Google

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, destacó que "este nuevo cable submarino es un hito estratégico que refuerza la posición de nuestro país como líder digital en América Latina".

El secretario de Estado agregó que la infraestructura permitirá una conectividad "más rápida, más resiliente y segura", además de generar beneficios para las empresas y los usuarios.

Los otros dos cables

Los otros dos sistemas anunciados por Google estarán concentrados principalmente en el Caribe y Norteamérica. Canoa conectará República Dominicana con Bermudas. Al combinarse con los cables Nuvem y Sol, permitirá establecer nuevas rutas de conexión hacia Estados Unidos y Europa.

En tanto, OlaLuz conectará directamente República Dominicana con Florida, en Estados Unidos. Según Google, esta nueva ruta permitirá reforzar la capacidad y la resiliencia de la red entre el Caribe y la costa este estadounidense.

A estos tres proyectos se suma una nueva ramificación del cable Firmina, que llegará directamente a República Dominicana. Este sistema fue construido originalmente para conectar América del Norte con América del Sur.

Fpto: Google

Cabe consignar que estos cables submarinos permiten transportar grandes volúmenes de información entre continentes y son utilizados para sostener servicios digitales, comunicaciones y actividades de empresas y usuarios.

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