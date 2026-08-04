Hasta 50% de descuento: Tienda gamer anuncia venta de bodega con precios especiales

04 ag. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante años, las ventas de bodega se transformaron en fechas marcadas en el calendario para quienes siguen de cerca el mundo de la tecnología. La posibilidad de encontrar componentes y productos gamer con importantes descuentos suele reunir a decenas de personas con la esperanza de aprovechar ofertas que difícilmente se repiten.

Esa experiencia volverá esta semana de la mano de Dust2, tienda especializada en tecnología, hardware y productos para el mundo gamer, que confirmó una nueva venta de bodega.

La venta de bodega

La actividad se desarrollará desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto, o hasta agotar el stock disponible, en su tienda Dust2 Xperience, ubicada en Cristóbal Colón 3098, comuna de Las Condes.

Durante las tres jornadas, quienes asistan podrán acceder a descuentos de hasta un 50% en una selección de productos.

La venta será exclusivamente presencial y la atención se realizará por orden de llegada. Debido a ello, quienes lleguen durante las primeras horas tendrán más posibilidades de encontrar una mayor variedad de artículos antes de que el stock comience a disminuir.

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Todo lo que debes saber de la venta de bodega

La actividad contará con las siguientes condiciones:

Horario: entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Lugar: Dust2 Xperience, Cristóbal Colón 3098, Las Condes.

Referencia: a pasos de la estación de Metro Cristóbal Colón.

Los asistentes podrán pagar mediante transferencia bancaria, efectivo, tarjetas de débito o tarjetas de crédito.

Además, se estableció un límite de compra de hasta $1.000.000 por persona, aunque también será posible adquirir un único producto cuyo valor supere ese monto.

Una vez concretada la compra, la entrega será inmediata mediante retiro presencial en la misma tienda.

Desde Dust2 recordaron que todos los productos estarán sujetos a disponibilidad, por lo que el inventario podría terminar antes del viernes 7 de agosto.