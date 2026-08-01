China inaugura un centro de datos submarino para IA: Busca reducir el consumo energético con refrigeración natural

01 ag. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

China puso en marcha un innovador centro de datos submarino destinado al procesamiento de inteligencia artificial (IA), una infraestructura que busca reducir el elevado consumo energético asociado al funcionamiento de este tipo de tecnologías.

El complejo, ubicado frente a las costas de Shanghái, utiliza el frío natural del océano para enfriar los servidores, evitando el uso de los tradicionales sistemas de climatización que demandan grandes cantidades de electricidad.

¿Cómo funciona el centro de datos submarino?

La instalación está compuesta por cápsulas herméticas de acero ubicadas bajo el mar, las que albergan miles de servidores encargados de procesar grandes volúmenes de información para aplicaciones de inteligencia artificial, computación en la nube y otros servicios digitales.

Su principal innovación radica en el sistema de refrigeración: en lugar de emplear equipos de aire acondicionado industriales, aprovecha la baja temperatura del agua para mantener estables los procesadores de forma natural.

Además, el centro recibe electricidad desde un parque eólico marino cercano, lo que permite que cerca del 95% de la energía utilizada provenga de fuentes renovables.

¿Qué beneficios tiene este sistema?

Según sus desarrolladores, el uso de refrigeración natural permitirá reducir en más de un 20% el consumo eléctrico respecto de un centro de datos convencional.

A ello se suma un importante ahorro de agua: las estimaciones indican que el sistema evitará el uso de alrededor de 26.000 toneladas de agua dulce al año, al prescindir de las torres de enfriamiento utilizadas habitualmente en instalaciones terrestres.

Preparado para operar bajo el mar

Los módulos submarinos cuentan con sensores remotos que monitorean en tiempo real la presión, la temperatura y el estado estructural de las cápsulas.

Asimismo, fueron construidos con aleaciones metálicas anticorrosivas, diseñadas para soportar la salinidad y las altas presiones del ambiente marino.

Tras la puesta en marcha del proyecto, las autoridades y desarrolladores chinos ya estudian replicar este modelo en otras zonas costeras del país.

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