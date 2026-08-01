Operativo logra llevar ayuda a familias aisladas en Quillón: Niña de 7 años fue atendida de urgencia por un odontólogo en su casa

01 ag. 2026 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

Gracias a un operativo de la Municipalidad de Quillón, las 12 familias que se encontraban aisladas tras la crecida del estero Coyanco en el sector de Las Palmas de Quillón, región de Ñuble, fueron visitadas por diversos servicios municipales.

Entre quienes se vieron favorecidos por esta acción del municipio se encuentra la pequeña Laurita, una niña de 7 años que fue atendida de urgencia por un odontólogo ante un repentino dolor de muela.

Operativo municipal para familias aisladas

En conversación con el enviado especial de Meganoticias, Roberto Saa, el alcalde Felipe Catalán (IND-DC) explicó cómo se concretó la ayuda para las familias que quedaron aisladas por la destrucción del puente colgante peatonal Las Palmas.

"El municipio realizó un trabajo preventivo cuando estábamos en pleno verano con los incendios; también ya estábamos preocupados de lo que pasaba en el invierno", sostuvo el edil ante las cámaras de Mega.

"En ese momento activamos este camino alternativo que es de emergencia. Como bien lo señalaba, no es camino de tan fácil acceso, pero que permite a todos los servicios de emergencia (...) trasladarse hasta acá y llegar donde los vecinos", agregó.

Además de este camino por el cual los servicios pueden llegar en 15 minutos al sector, el municipio implementó un número de WhatsApp directo con las familias para poder coordinar algunas ayudas, como la compra de leña, carbón u otros elementos esenciales durante el aislamiento.

Sin embargo, el hecho más destacado del operativo fue la atención odontológica para la pequeña Laurita, quien fue revisada por un dentista en pleno living de su casa tras sufrir un fuerte dolor de muela durante el aislamiento con su familia.

"Ahora estamos mucho más tranquilos, nos quedamos más tranquilos, superagradecidos del alcalde por mover todo este operativo y a ustedes también porque nos dieron voz", sostuvo Claudia, la vecina del sector que se coordinó con el equipo de Meganoticias en la zona.

Todo sobre Sistema frontal