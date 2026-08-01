"Los vecinos estaban bastante impresionados": Lobo marino causa sorpresa al aparecer a casi 80 km de la costa en río de Traiguén

01 ag. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias en el sur del país han provocado impresionantes crecidas en diversos cursos de agua, lo que ha provocado graves daños en la conectividad y generado más de alguna sorpresa.

Fue lo que ocurrió en la comuna de Traiguén, región de La Araucanía, en donde la crecida del río Colpi no solo se llevó un puente construido en 2017, sino que también trajo a un inesperado visitante: un lobo marino.

Lobo marino sorprende a los habitantes de Traiguén

De acuerdo al corresponsal de Meganoticias en la zona, Diego Sanhueza, la situación dejó "bastante impresionados" a los vecinos del sector de Colpi, ya que el mamífero marino se encuentra casi 80 km al interior de la costa.

"En algunos momentos del año se ven lobos marinos en algunos sectores de los ríos, pero a esta altura, por lo menos, no habían visto un lobo marino", explicó el periodista de Mega.

Sanhueza agregó que la presencia del animal "habla también de cómo están las condiciones acá en la zona, de cómo han cambiado producto de la fuerte lluvia, del caudal muy fuerte que se ve aquí en la zona".

El reportero señaló que iban a despachar sobre las afectaciones de las lluvias en el sector cuando las cámaras del canal lograron captar al lobo marino, que es "algo esquivo" y que se encuentra "bastante desorientado".

Todo sobre Sucesos