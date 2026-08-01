Confirman muerte de famoso alpinista en avalancha en Pakistán: Era reconocido por su documental para Netflix

01 ag. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El renombrado alpinista británico-nepalí Nirmal Purja y los otros nueve miembros de su expedición perdieron la vida en Pakistán, como consecuencia de una avalancha en una de las cumbres más altas del mundo.

Confirman muerte de famoso alpinista

La avalancha tuvo lugar el jueves, interrumpiendo todo contacto con la expedición internacional liderada por el montañista británico-nepalí Purja, de 43 años, en el Broad Peak, en el norte de Pakistán.

"Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak", informó la empresa de Purja, Elite Expeditions, en las redes sociales.

"También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron", añadió.

Alpinista era reconocido por su documental en Netflix

Purja era mundialmente conocido por el documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible" que narra su ascensión de los 14 "ochomiles" —las famosas cumbres de más de 8.000 metros— en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, Purja sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, batiendo múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo.

La policía de la montañosa región septentrional de Gilgit-Baltistán indicó en un comunicado que los equipos de rescate estaban llevando a cabo el segundo día de la operación este sábado, después de que la búsqueda se suspendiera debido a las difíciles condiciones climáticas la víspera.

El fatal desprendimiento de nieve se produjo el jueves, mientras los montañistas se encontraban en una misión para alcanzar la cumbre del Broad Peak (8.047 metros), y cuando el equipo estaba ascendiendo a una altitud de alrededor de 6.600 metros, según las autoridades regionales.

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