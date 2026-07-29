Abogado presentó más de 38 mil escritos en 3 días: Poder judicial lo bloqueó

29 jul. 2026 - 09:15 hrs.

Una situación insólita vivió un abogado en los últimos días, ya que el Poder Judicial decidió bloquearlo del sistema por haber ingresado más de 38 mil escritos en un corto periodo de tiempo.

En concreto, desde el 25 de julio, el profesional presentó de manera masiva escritos de desarchivo y renuncia de patrocinio y poder.

Según constató LUN, solo hasta las 11:30 horas del lunes pasado ya se habían contabilizado 38.477 presentaciones, equivalentes a entre 500 y 900 por tribunal.

"No contamos con los recursos para enfrentar esta contingencia"

A raíz de lo anterior, el Comité de Jueces Civiles de Santiago pidió a la Corte Suprema restringir el uso de inteligencia artificial para el ingreso de escritos en la Oficina Judicial Virtual (OJV).

De acuerdo con el oficio, el abogado explicó que dejó de representar a varios clientes, razón que lo llevó a recurrir a una herramienta automatizada para renunciar al patrocinio en miles de causas.

"Todo lo indicado, además de aumentar considerablemente nuestra carga de trabajo, influye en el clima de cada tribunal, toda vez que no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia", señalaron los jueces sobre la razón para bloquearle el acceso al abogado.

Por todo lo expuesto, el Comité solicitó mantener bloqueado el acceso de usuario, implementar mecanismos como CAPTCHA y prohibir el uso de IA para estos ingresos mientras no exista una política constitucional.

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