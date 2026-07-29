Vecinos de Cerro Navia denuncian ola de delitos: Al menos 12 vehículos han sufrido robos en un mes

29 jul. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 12 robos a vehículos en el último mes tienen en alerta a los vecinos del sector de Sofanor Parra, en Cerro Navia. Lo que comenzó como hechos aislados, aseguran los residentes, terminó convirtiéndose en una seguidilla de delitos que hoy los obliga a vivir en alerta.

Los robos

Los afectados relatan que los delincuentes no distinguen horarios ni el lugar donde se encuentre estacionado un automóvil. Han robado espejos, neumáticos, patentes y cualquier objeto que quede en el interior de los vehículos, incluso rompiendo sus lunetas para concretar el robo.

Las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos han permitido registrar una modalidad que, según ellos, se repite constantemente. En las imágenes se observa a dos sujetos, uno que se desplaza en bicicleta y otro caminando, recorriendo las calles en busca de vehículos para sustraer especies de rápida comercialización.

"Es cosa de todos los días"

Una vecina resumió la sensación que se vive en el barrio al señalar que "es una cosa de todos los días. Echan a perder las chapas, me roban los espejos. Entonces, los chiquillos salen a trabajar y con los espejos menos pasa un carabinero y les saca un parte".

Otra residente relató que los delincuentes realizan "destrozos de los autos, les roban las llantas a autos nuevos. Aparte de eso, rompen los vidrios y no roban nada, es una maldad lo que hacen. A mi yerno le robaron dos veces, le rompieron el auto y es como maldad, porque se llevaron dos toallitas para limpiar los autos".

Delincuentes están idetificados

Los vecinos sostienen que ya han logrado identificarlos gracias a los registros de las cámaras y que incluso conocen los recorridos que realizan por el sector. Sin embargo, aseguran que los robos continúan ocurriendo y que, hasta ahora, no han obtenido una solución.

Desde la junta de vecinos apuntan a la escasa capacidad de respuesta frente a las denuncias. Su presidente, Óscar Aguirre, aseguró que "los carabineros solamente tienen, por lo general, un carro para toda la comuna. Acá son cinco cuadrantes y hay solo un carro. Entonces, por mucho que ellos tengan todas las ganas de trabajar acá en la comunidad, no pueden", expuso.

"Están ocupados en un procedimiento de violencia intrafamiliar, en un asalto o en un choque, y cuando acá se produce un robo, cuando alguien necesita ayuda urgente, no pueden venir. Llegan con una hora o dos horas de retraso, o a veces simplemente no vienen, no porque no quieran, sino porque realmente acá no hay dotación de Carabineros", agregó.

El dirigente agregó que "Seguridad Municipal, lo mismo. Ellos vienen, hacen sus rondas, pero no tienen facultades para fiscalizar a personas sospechosas ni intervenir ante un robo. Entonces, finalmente, los delincuentes también lo ven como que hay chipe libre".