Plazos más largos y casas más grandes: Así podría cambiar la "Ley del Mono" para regularizar viviendas

29 jul. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida "Ley del Mono" podría tener cambios importantes. Se trata de la Ley N° 20.898, que permite regularizar en un solo trámite viviendas construidas por autoconstrucción o ampliadas sin permiso municipal, siempre que cumplan con ciertos requisitos técnicos y de seguridad.

Este beneficio es clave para muchas familias, ya que, además de poner los papeles al día, facilita una futura venta de la propiedad y permite que las ampliaciones se sumen al avalúo fiscal.

Actualmente, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados analiza un proyecto que busca ampliar tanto los plazos como los requisitos para acceder a este beneficio. Según explicó la propia Cámara Baja, la idea del proyecto —que incluye indicaciones del Ejecutivo— es que "más personas puedan poner al día los papeles de sus viviendas".

Los principales cambios en carpeta

Uno de los cambios más relevantes es la extensión del plazo: si el proyecto avanza, los propietarios podrán acceder al trámite simplificado hasta el 31 de diciembre de 2029. Eso sí, el beneficio seguirá aplicando solo a viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025 que no cuenten con recepción definitiva, ya sea que estén en zonas urbanas o rurales.

También se discute subir el límite de avalúo fiscal de las viviendas que pueden regularizarse, desde las actuales 1.000 UF hasta 2.000 UF, lo que se deberá acreditar con un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII).

A esto se suma un aumento en el tamaño máximo permitido: de 90 a 120 metros cuadrados. Ambos límites, eso sí, no aplicarían para las viviendas que ya cuentan con subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ampliación o mejoramiento.

Exigencias de seguridad

El proyecto también incorpora un requisito de seguridad para casas aisladas, pareadas o continuas de hasta dos pisos y máximo 120 m²: deberán cumplir con una resistencia mínima al fuego (F15) en sus elementos estructurales, en la medida que el muro medianero o divisorio cumpla con lo exigido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Por ahora, se trata de un proyecto en discusión y no de una ley aprobada, por lo que estos cambios aún podrían sufrir modificaciones antes de entrar en vigencia.

Todo sobre Vivienda