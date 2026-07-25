Subsidio mejoramiento de vivienda: ¿En qué porcentaje del Registro Social debes estar para recibirlo?

25 jul. 2026 - 08:00 hrs.

El subsidio de mejoramiento de vivienda es un aporte monetario que entrega el Estado para mejorar o ampliar las viviendas de las personas.

Este beneficio también busca, a través de la ampliación de viviendas, eliminar el hacinamiento que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), afecta a al menos un 6,1% de las viviendas en Chile, específicamente en la zona norte del país.

Al igual que con otros bonos del Gobierno, para recibir este subsidio es necesario cumplir ciertos requisitos, como contar con un ahorro mínimo. Este definirá el proyecto al que puede acceder la persona.

¿En qué porcentaje del Registro Social de Hogares se debe estar para recibir el subsidio?

Según la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, los requisitos para recibir el subsidio para ampliar o mejorar la vivienda son los siguientes:

Ser mayor de 18 años.

Tener una única vivienda y ser propietario o propietaria de esta.

Tener cédula de identidad vigente. En caso de ser extranjero, contar con C.I. para extranjeros con permanencia definitiva y el Certificado de Permanencia Definitiva.

Pertenecer al 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

En el caso de postular en grupo, al menos el 60% de los integrantes del hogar debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población. El resto puede estar en otro porcentaje, pero debe tener su RSH.

El resto puede estar en otro porcentaje, pero debe tener su RSH. Tener el ahorro mínimo depositado en una cuenta de ahorro hasta el último día del mes anterior a la postulación.

Tener la asesoría de una Entidad Patrocinante (personas naturales o jurídicas —públicas o privadas, con o sin fines de lucro— que asesoran a familias en su postulación a subsidios del Minvu, elaboran los proyectos técnicos de vivienda/urbanización, brindan asesoría legal y acompañamiento social durante todo el proceso, hasta el término del proyecto. No pueden cobrar a las familias por estos servicios).

Tener un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu.

Tener permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Además, la propiedad debe cumplir con alguno de estos requisitos:

Ser una vivienda social cuyo valor no supere las 950 UF ($38.802.550).

Estar construida o haber sido comprada con subsidio del Minvu.

Haber sido construida por el Serviu.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular?

Se puede postular a tres tipos de proyecto: mejoramiento de la vivienda, ampliación y adecuación de viviendas existentes. Para postular, el ahorro mínimo para cada proyecto es de:

Mejoramiento de la vivienda: 3 UF ($122.535) .

. Ampliación: 5 UF ($204.224) .

. Adecuación de Viviendas Existentes: 7 UF ($285.914).

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