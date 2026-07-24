Bono al Trabajo de la Mujer: ¿En qué fecha se realiza el pago anual?

24 jul. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez falta menos para que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) realice el pago anual del Bono al Trabajo Mujer (BTM), beneficio estatal que busca mejorar los ingresos de las trabajadoras del país.

Aunque este aporte cuenta con una modalidad de pagos mensuales, muchas beneficiarias optan por el pago anual o quedan a la espera del proceso de reliquidación para recibir el saldo a favor.

¿Cuándo se realiza el pago anual del Bono Trabajo Mujer?

De acuerdo con la información oficial del Sence, el pago anual del beneficio será en agosto.

Este proceso contempla el cálculo de las rentas brutas acreditadas por la trabajadora y permite entregar el monto definitivo correspondiente al año de ejercicio.

Montos del pago anual

El aporte estatal contempla un pago máximo de hasta $678.028, el cual se calcula según el total de ingresos brutos que la trabajadora acreditó durante todo el año:

De $1 a $678.028 : Si la renta anual acumulada es de $3.390.139 o menos (a mayor ingreso, aumenta el monto).

: Si la renta anual acumulada es de $3.390.139 o menos (a mayor ingreso, aumenta el monto). Cerca de $678.028 : Si los ingresos del año se ubican entre $3.390.139 y $4.237.674.

: Si los ingresos del año se ubican entre $3.390.139 y $4.237.674. De $678.028 a $1: Si acredita una renta anual de entre $4.237.674 y $7.627.812 (a mayor ingreso, el monto va disminuyendo).

Requisitos para recibir el aporte

Para ser beneficiarias del pago anual, las trabajadoras deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: Tener entre 25 y 59 años (con 11 meses).

Vulnerabilidad : Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable.

: Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable. Ingresos : Acreditar una renta bruta anual inferior al tope establecido por la autoridad para el periodo.

: Acreditar una renta bruta anual inferior al tope establecido por la autoridad para el periodo. Cotizaciones : Tener al día las cotizaciones previsionales y de salud.

: Tener al día las cotizaciones previsionales y de salud. Dependencia labora l: No trabajar en instituciones del Estado ni en empresas con participación pública superior al 50%.

l: No trabajar en instituciones del Estado ni en empresas con participación pública superior al 50%. Trabajadoras independientes : Contar con la emisión de boletas de honorarios y la correspondiente declaración de rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

: Contar con la emisión de boletas de honorarios y la correspondiente declaración de rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ojo si recibes pago mensual: Quienes optan por el pago mensual reciben mes a mes un anticipo equivalente al 75 % del beneficio. Durante el pago anual de agosto se realiza la reliquidación: si tus ingresos anuales te otorgan un saldo a favor, el Sence te depositará la diferencia.

¿Qué hacer si no recibiste el pago o registras cobros suspendidos?

Si cumples los requisitos, pero no recibiste el pago por cotizaciones atrasadas o licencias no registradas, puedes solicitar una revisión en el Buzón Ciudadano del Sence: