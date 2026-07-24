"Vamos a ponerle con todo, si no pa' qué": Así fue el cumpleaños de la cantante Alanys Lagos

24 jul. 2026 - 15:50 hrs.

El inicio de año de Alanys Lagos fue intenso: pasó por el Festival del Huaso de Olmué y se consolidó como una de las voces referentes de la música ranchera nacional. Después, se tomó un descanso para celebrar su cumpleaños, rodeada de amigos y familiares.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió diversos registros de la fiesta, que destacó por una ambiciosa producción pensada tanto para adultos como para niños.

“Vamos a ponerle con todo”

Para encender el ambiente, la celebración contó con una amplia barra de tragos, donde los mojitos fueron los grandes protagonistas. “Así que vamos a ponerle con todo, si no pa’ qué. Yo, obviamente, sin alcohol, porque así debe ser”, comentó la artista a sus seguidores al iniciar el festejo.

El evento continuó con un menú variado, que incluyó carritos de comida rápida con empanadas, papas fritas, hamburguesas y los infaltables completos. “Ya está la fila, en realidad; me están esperando nomás para terminar de hacer este video y ponerle a los completos”, bromeó la intérprete de “Qué lindos ojos”.

La jornada se completó con un rincón de golosinas —que incluyó una máquina de algodón de azúcar para quienes tienen “espíritu de niño”— y juegos inflables para los más pequeños: “En este cumpleaños hay niños y adultos (...), así que tenemos que tener para todos”, remató la ganadora en dos categorías de los Premios Pulsar 2026.

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