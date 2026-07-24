¿Sergio Jadue podrá volver a Chile?: Aplazan para el martes decisión sobre solicitud de sobreseimiento

24 jul. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes el 13º Juzgado de Garantía de Santiago analizó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien vive en Estados Unidos desde que estalló el caso denominado como FIFA Gate.

Al margen de dicha causa, el exmandamás del fútbol chileno está imputado en el país por los delitos de apropiación indebida, delitos tributarios vinculados a declaraciones de impuestos incompletas o falsas y lavado de activos.

El objetivo del calerano era quedar libre de cargos para volver a Chile, pero el tribunal aplazó la decisión para el martes 28 a las nueve de la mañana.

¿Qué opina Fiscalía?

El fiscal Marco Paredes aseguró que: "Lo que aquí básicamente se está discutiendo es si prescribió la acción penal en contra del señor Sergio Jadue. Nuestra postura es que no, la defensa obviamente, que han pasado los plazos establecidos en la ley para aquello".

Argumentó que "consideramos que la última resolución activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para solicitar la extradición a Estados Unidos. Ese cómputo comenzaría a contarse desde el 26 de enero de 2017. Es decir, el 26 de enero de 2027 se cumpliría el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo del señor Jadue".

Sobre los motivos que han frenado las diligencias de la causa en contra del exdirigente, el fiscal sostuvo que "Jadue ya todos saben que está en Estados Unidos, con una solicitud de extradición activa en nuestro país, y nosotros no podemos intervenir en la soberanía de Estados Unidos para poder apurar ese proceso".

Por último, cuando se le preguntó si estaría de acuerdo con sobreseer a Jadue en seis meses más, Paredes contestó que "eso se discutirá en su oportunidad. No sabemos lo que puede pasar en seis meses. Solamente los hechos demuestran que hasta el día de hoy, Estados Unidos no se ha pronunciado respecto a la extradición, desconocemos por qué".