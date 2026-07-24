Karen Rojo logra abono de 1.463 días a su condena por tiempo que estuvo detenida en Países Bajos

24 jul. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago acogió este viernes la solicitud de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien buscaba abonar a su condena el tiempo que permaneció detenida en Países Bajos.

Cabe recordar que, mientras se tramitaba su extradición a Chile, la exjefa comunal permaneció recluida tres años en la cárcel de mujeres de Nieuwersluis, en Países Bajos.

En ese contexto, su defensa pidió que ese tiempo se descontara del total de la pena de 5 años y un día que Rojo recibió por el delito de fraude al fisco.

Tribunal abonó 1.463 días

El Tribunal de Antofagasta acogió la solicitud y abonó 1.463 días, correspondiente al tiempo que cumplió detenida desde el 13 de julio de 2022, fecha de su captura en Roterdam. Le quedarían aún 363 días por cumplir.

La exautoridad llegó al país el pasado miércoles 15 de julio, tras un largo proceso de extradición, después que abandonara Chile hace más de cuatro años.

Rojo ingresó al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín para comenzar a cumplir su condena. De acuerdo a la defensa, ya habría cumplido cerca del 80% de la pena.

Tras el fallo, permancerá en el recinto, a la espera de lo que su defensa pueda lograr respecto a una medida alternativa, la que podría ser arresto domiciliario o arresto domiciliario parcial.

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