Karen Rojo ingresa a la cárcel de San Joaquín para cumplir condena por fraude al fisco

15 jul. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ingresó este miércoles al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín para comenzar a cumplir la condena de cinco años y un día de presidio efectivo que mantiene por el delito de fraude al fisco.

La medida fue determinada tras la audiencia de control de detención realizada luego de su llegada a Chile, en el marco del proceso de extradición desde Países Bajos, donde permaneció tras abandonar el territorio nacional hace más de cuatro años.

Ingresó en calidad de rematada

El tribunal dispuso que Rojo quedara recluida en calidad de rematada, condición que corresponde a las personas que ya cuentan con una condena firme y respecto de las cuales se agotaron todas las instancias de apelación.

Esto significa que la sentencia se encuentra ejecutoriada y que deberá cumplir la pena impuesta por la justicia, mientras el Juzgado de Garantía de Antofagasta resuelve las solicitudes que presente su defensa.

La defensa busca que se reconozca el tiempo que estuvo detenida en Países Bajos

La abogada defensora de Rojo, Loreto Flores, señaló que están conformes con que su representada permanezca recluida en Santiago mientras se realizan las gestiones con el tribunal de Antofagasta.

Asimismo, explicó que solicitarán que se reconozca el tiempo que la exalcaldesa permaneció privada de libertad en Países Bajos para que sea abonado al cumplimiento de la condena. Según la defensa, Rojo ya habría cumplido cerca del 80% de la pena, por lo que podría optar a beneficios como la libertad vigilada intensiva, una vez que el tribunal revise su situación.

La condena que pesa sobre Karen Rojo

Karen Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco en el denominado caso Main, investigación relacionada con la contratación de una asesoría comunicacional financiada con recursos públicos para favorecer su imagen durante su campaña de reelección como alcaldesa de Antofagasta.

Su extradición desde Países Bajos puso fin a un proceso que se extendió por más de cuatro años desde que abandonó Chile para evitar el cumplimiento de la sentencia.

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