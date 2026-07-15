Michelle Carvalho saca aplausos en redes al compartir imágenes de su cambio físico

15 jul. 2026 - 17:46 hrs.

La reconocida modelo e influencer Michelle Carvalho volvió a capturar la atención de sus seguidores al publicar una profunda y honesta reflexión sobre el proceso de transformación que está viviendo.

Centrada en su bienestar y salud, la brasileña demuestra que la constancia y el compromiso con uno mismo traen grandes recompensas, especialmente a nivel emocional.

A finales de junio, la exchica reality ya había anticipado a su comunidad de Instagram que seguía una intensa rutina de entrenamiento físico y un plan de alimentación estructurado pero flexible. En ese momento, destacó que su enfoque no estaba en la rigidez extrema, sino en adoptar hábitos sostenibles a largo plazo que la ayudaran a alcanzar sus objetivos personales de acondicionamiento físico.

Posó en la playa

Aprovechando unas vacaciones en su natal Brasil, donde inicialmente fue noticia por lucir trajes de baño a juego con su madre, la modelo decidió ir un paso más allá y posar en solitario para una nueva sesión de fotos en la playa. Vistiendo un traje de baño de una sola pieza con un llamativo estampado de cebra, Michelle aprovechó la publicación para sincerarse sobre su evolución física más reciente.

En el texto que acompañó a las imágenes, la influencer reveló con gran entusiasmo sus avances: "Bajé 7 kilos en un mes, vine a Brasil a ponerme traje de baño con toda la perso y aunque los cambios no se noten, créanme que para mí son bélicos", expresó.

Además de documentar sus logros físicos, Carvalho compartió parte de sus vivencias turísticas en Arraial do Cabo, un paradisíaco destino brasileño. Fiel a su característico sentido del humor, la modelo bromeó sobre la enorme presencia de turistas chilenos en la zona, lanzando la clásica frase: "Somos el mejor país de Chile".

El aplauso de su comunidad

La reacción de sus fieles seguidores no se hizo esperar. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de apoyo y elogios que celebraron tanto su logro como su actitud.

"Te ves realmente hermosa", "divina, como siempre lo has sido" y "amo que te guste cada paso que das" fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la red social, consolidándola como un referente de motivación y amor propio para su público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Todo sobre Famosos