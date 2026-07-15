¿Qué fue de "La Chica" de Protagonistas de la Fama?: Este es su presente ligado a la TV a 23 años del reality

15 jul. 2026 - 17:16 hrs.

Protagonistas de la Fama marcó un antes y un después en la televisión chilena. Estrenado en 2003, se convirtió en el primer reality show del país y abrió el camino para un formato que, desde entonces, pasó a ocupar un lugar preponderante en los contenidos de los canales.

Además de su impacto en la industria televisiva, el programa fue una plataforma para nuevos rostros. De sus filas surgieron figuras como Álvaro Ballero, Janis Pope y otros participantes que lograron construir exitosas carreras en televisión.

Entre esos nombres también está el de Elizabeth Hernández, quien luego de su paso por el reality formó una carrera como actriz de teatro y de doblaje, además de locuciones. Recientemente, utilizó sus redes sociales para dar a conocer a sus seguidores en qué se encuentra hoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELIZABETH HERNÁNDEZ/cantante/actriz/viajera del alma (@elihernandezgalvez)

"No sabía que me recordaban con tanto amor"

"¡Agradezco muchísimo tanto cariño y las palabras tan bellas que me han regalado! Les juro que no sabía que me recordaban con tanto amor, me emociona mucho", empezó señalando "La Chica", como se le conocía en Protagonistas de la Fama.

A través de su cuenta de Instagram, Hernández compartió un comercial de televisión en el que se escucha su voz. Y es que, tras su salida del reality, precisamente se dedicó a la locución para publicidad, entre otros trabajos.

"Muchos me han preguntado qué fue de mi vida después del reality Protagonistas de la Fama y por qué no salí más en televisión. La verdad es que me dediqué por completo al teatro profesional y, en televisión, a algunas pequeñas cosas y publicidad con mi voz", comentó en un escrito que acompañó el video.

Formó su propia compañía de teatro y ha dado voz a producciones audiovisuales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELIZABETH HERNÁNDEZ/cantante/actriz/viajera del alma (@elihernandezgalvez)

"He tenido la suerte de actuar en grandes escenarios con tremendos actores nacionales que admiro muchísimo, como Gloria Münchmeyer, Tomás Vidiella, la Cata Saavedra o Julio Milostich", reveló Elizabeth.

También comentó que ha "viajado cantando y actuando en teatro musical", y que formó su propia compañía de teatro especializada en educación. Asimismo, se dedicó al doblaje y locución, "lo que ha llevado mi voz a publicidades, series y hasta a una película animada", aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELIZABETH HERNÁNDEZ/cantante/actriz/viajera del alma (@elihernandezgalvez)

"Mi camino como artista siguió y sigue más firme que nunca. El paso por el reality fue un inicio hermoso y la confirmación de lo que amaba cuando tenía recién 21 años", concluyó.