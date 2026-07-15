Abastible está en busca de trabajadores: Estas son las vacantes disponibles y así puedes postular

15 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Abastible lanzó una nueva convocatoria de empleo. Con el objetivo de seguir fortaleciendo sus equipos de trabajo, la empresa busca incorporar nuevos talentos que deseen sumarse a sus filas.

Si estás buscando dar un giro a tu carrera profesional o encontrar un espacio donde potenciar tus habilidades en la industria energética, esta es tu oportunidad.

Las vacantes disponibles en Abastible

Abastible cuenta actualmente con ofertas vigentes para una amplia variedad de perfiles profesionales, abarcando desde áreas técnicas y de proyectos hasta marketing, ventas y análisis de datos.

A continuación, te presentamos el listado de cargos disponibles junto con sus respectivos enlaces de postulación:

Ingeniero/a de Proyectos : Ideal para profesionales con capacidad de liderazgo técnico y gestión de iniciativas de infraestructura o energía.

: Ideal para profesionales con capacidad de liderazgo técnico y gestión de iniciativas de infraestructura o energía. Business Analyst : Orientado a la interpretación de datos clave para tomar decisiones estratégicas.

: Orientado a la interpretación de datos clave para tomar decisiones estratégicas. Ingeniero(a) Inteligencia de Mercado Regional : Enfocado en el análisis de tendencias, competencia y oportunidades de negocio a nivel macro.

: Enfocado en el análisis de tendencias, competencia y oportunidades de negocio a nivel macro. Especialista en Auditoría TI y SI : Diseñado para profesionales de la tecnología con experiencia en seguridad de la información y control interno.

: Diseñado para profesionales de la tecnología con experiencia en seguridad de la información y control interno. Brand Manager : Para creativos y estrategas responsables del posicionamiento y la identidad de la marca.

: Para creativos y estrategas responsables del posicionamiento y la identidad de la marca. Ingeniero/a en Gestión Comercial : Clave para el desarrollo, seguimiento y optimización de las metas comerciales de la empresa.

: Clave para el desarrollo, seguimiento y optimización de las metas comerciales de la empresa. Jefe de Desarrollo de Nuevos Negocios : Rol estratégico enfocado en la apertura de nuevos mercados y alianzas comerciales.

: Rol estratégico enfocado en la apertura de nuevos mercados y alianzas comerciales. Analista Cultura de Clientes : Puesto centrado en la experiencia del usuario y en garantizar la máxima satisfacción de los consumidores.

: Puesto centrado en la experiencia del usuario y en garantizar la máxima satisfacción de los consumidores. Jefe/a de Ventas Envasado (RM) : Liderazgo de equipos comerciales en terreno dentro de la Región Metropolitana.

: Liderazgo de equipos comerciales en terreno dentro de la Región Metropolitana. Analista de Mejora Continua : Destinado a expertos en optimización de procesos y metodologías de eficiencia.

: Destinado a expertos en optimización de procesos y metodologías de eficiencia. Asistente de Soporte Consignatarios – Concón: Oportunidad operativa para integrarse al equipo de la Región de Valparaíso.

¿Cómo postular a las ofertas de empleo?

El proceso de postulación es digital, rápido y muy sencillo. Abastible centraliza su reclutamiento de manera que puedas postularte en pocos pasos.

A través de LinkedIn : Puedes ingresar directamente al perfil oficial de Abastible en dicha red social profesional. Allí podrás revisar detalladamente las funciones, requisitos de experiencia y formación académica para cada vacante.

: Puedes ingresar directamente al perfil oficial de Abastible en dicha red social profesional. Allí podrás revisar detalladamente las funciones, requisitos de experiencia y formación académica para cada vacante. Postulación rápida : Una vez que encuentres el cargo que se ajuste a tu perfil, simplemente haz clic en el botón "Solicitud sencilla", completa el formulario con tus datos de contacto básicos y adjunta tu currículum actualizado.

: Una vez que encuentres el cargo que se ajuste a tu perfil, simplemente haz clic en el botón "Solicitud sencilla", completa el formulario con tus datos de contacto básicos y adjunta tu currículum actualizado. Enlaces directos: También puedes presionar directamente la opción "Postula aquí" indicada en la lista de arriba para acceder de inmediato a la ficha técnica de cada oferta de empleo, lo que facilita aún más tu postulación.

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