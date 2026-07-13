Carabineros abrió 56 vacantes para personal civil: Estos son los cargos disponibles y cómo postular

13 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Carabineros de Chile abrió un nuevo proceso de selección para incorporar 56 trabajadores civiles en distintas regiones del país.

La convocatoria contempla puestos para profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, con remuneraciones que pueden superar los $1,8 millones, dependiendo del cargo.

Las postulaciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse hasta el 26 de julio de 2026 a través del sitio oficial de la institución. Las vacantes se distribuyen en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.

¿Qué cargos ofrece Carabineros?

De acuerdo con la convocatoria, se busca personal para desempeñarse bajo la modalidad de Personal a Contrata (C.P.R.).

Según la información publicada por la institución, las vacantes corresponden a:

19 administrativos.

6 peluqueros(as).

5 auxiliares de servicios menores.

5 asistentes de guardia.

3 estafetas.

2 técnicos en cocina.

1 técnico en enfermería.

1 técnico en iluminación.

1 asesor docente.

1 técnico mecánico.

1 analista forense.

1 recepcionista .

. 1 telefonista.

1 operador de emergencia.

1 contador general.

1 archivero-estafeta.

1 conductor.

1 examinador de armas, tiro y defensa personal.

1 encargado de gestión de seguros.

1 funcionario para servicio de mantención de cuarteles.

1 archivero.

1 mecánico.

¿Cuánto pagan los cargos?

Las remuneraciones dependerán del puesto al que se postule.

Según informó Carabineros, los sueldos fluctúan entre $628.198 y $1.820.539, de acuerdo con el perfil profesional, técnico o administrativo requerido y las funciones asignadas.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán ingresar al Sistema de Postulaciones habilitado en el sitio web oficial de Carabineros de Chile, donde podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo, la documentación solicitada y completar el proceso de inscripción.

Es importante considerar que cada vacante tiene exigencias particulares, por lo que la institución recomienda revisar detalladamente el perfil requerido antes de enviar la postulación.

¿En qué regiones hay vacantes?

Los cargos se encuentran disponibles en las siguientes regiones del país:

Arica y Parinacota.

Tarapacá.

Antofagasta.

Valparaíso .

. Metropolitana .

. O'Higgins.

Ñuble.

Biobío.

La Araucanía .

. Los Lagos.

Magallanes.

La convocatoria busca fortalecer el funcionamiento interno de Carabineros mediante la incorporación de personal civil que prestará apoyo en distintas áreas operativas, administrativas y técnicas de la institución.