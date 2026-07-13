Tragedia en Colina: Un niño de 11 años muere en incendio y su hermana de 3 años está desaparecida

13 jul. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de grandes proporciones se registró durante la madrugada de este lunes en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana. El siniestro dejó un menor fallecido y a su hermana de 3 años desaparecida.

El fuego comenzó a eso de las 04:00 horas en la intersección de las calles Rodrigo de Triana y Puerto de Palos, propagándose con rapidez debido al material de las construcciones y despertando a los vecinos del sector.

Un menor fallecido y otra desaparecida

A las labores de control de las llamas por parte de Bomberos se sumó personal de orden público de Carabineros. Fue en medio de las remociones de escombros que las autoridades confirmaron la muerte de un menor de edad.

Según reportó Radio Bío Bío, el coronel Cristian Morgenstern confirmó que “hemos dado con el hallazgo de un niño (fallecido) y nos falta aún un niño por ser encontrado. Estamos hablando de dos menores de edad”.

De acuerdo a antecedentes preliminares, el segundo menor intensamente buscado por los equipos de rescate correspondería a una niña de tan solo 3 años de edad, hermana del menor fallecido.

Origen del fuego y estado de los lesionados

En cuanto al origen de la emergencia, las primeras hipótesis de los equipos de rescate sugieren que las llamas se desataron debido a la sobrecarga o recalentamiento de un aparato de calefacción al interior de una de las propiedades damnificadas.

Por otro lado, el seremi de Seguridad Pública, Juan Barrientos, entregó un balance sobre las personas afectadas por el siniestro, detallando que los lesionados recibieron atención oportuna tras ser derivados a distintos centros asistenciales de la zona norte. Asimismo, la autoridad regional descartó, por el momento, que existan pacientes internados en riesgo vital.