Estos son los países a los que puedes viajar solo con tu cédula de identidad: No necesitas pasaporte

12 jul. 2026 - 19:26 hrs.

¿Qué pasó?

Gracias a los acuerdos internacionales vigentes, los ciudadanos chilenos pueden ingresar a diversos países de Sudamérica utilizando únicamente su cédula de identidad, sin necesidad de presentar pasaporte.

Esta facilidad no solo simplifica los trámites migratorios, sino que también representa un importante ahorro, especialmente para familias que viajan con varios integrantes, al evitar el costo de emitir o renovar este documento.

¿A qué países puedes viajar solo con tu cédula?

Los acuerdos suscritos por Chile buscan facilitar la movilidad entre los países de la región y fomentar el turismo, permitiendo ingresar únicamente con la cédula de identidad chilena vigente.

Argentina

Cruzar la cordillera para recorrer Buenos Aires, disfrutar de la Patagonia o probar la reconocida gastronomía argentina es posible presentando solo la cédula de identidad.

Bolivia

Desde el Salar de Uyuni y La Paz hasta las ruinas de Tiwanaku, Sucre o la Amazonía boliviana, el país ofrece una amplia variedad de paisajes y atractivos históricos.

Brasil

Las playas de Río de Janeiro, Salvador de Bahía, las Cataratas del Iguazú y la selva amazónica son algunos de los principales destinos turísticos del país.

Antes de viajar, es importante revisar las exigencias sanitarias vigentes. Por ejemplo, para visitar la Amazonía o algunos parques nacionales, puede recomendarse la vacunación contra la fiebre amarilla.

Colombia

Cartagena, Santa Marta, Bogotá y Medellín destacan entre los destinos más visitados por quienes recorren el país cafetero.

Ecuador

Las islas Galápagos, Quito, Cuenca y el monumento de la Mitad del Mundo forman parte de la variada oferta turística ecuatoriana, que también incluye paisajes andinos y amazónicos.

Paraguay

Los viajeros pueden recorrer Asunción, las históricas ruinas jesuíticas y diversos parques naturales utilizando únicamente su cédula chilena vigente.

Perú

Machu Picchu, Cusco y la reconocida gastronomía de Lima convierten al país en uno de los destinos favoritos de los turistas chilenos.

Uruguay

Montevideo, Punta del Este y Colonia del Sacramento son algunos de los lugares que pueden visitarse cruzando el Río de la Plata sin necesidad de portar pasaporte.

¿Qué documentos necesitas?

Para ingresar a cualquiera de estos países, basta con presentar una cédula de identidad chilena vigente y en buen estado, cuya validez debe extenderse, al menos, hasta la fecha de regreso a Chile.

No obstante, antes de viajar es recomendable revisar los requisitos migratorios específicos de cada destino, ya que algunos pueden exigir certificados de vacunación, seguros de viaje u otros documentos para autorizar el ingreso.

Recomendaciones antes de viajar

Aunque no sea obligatorio presentar pasaporte, se recomienda llevar copias físicas y digitales de la cédula de identidad, lo que puede facilitar los trámites en caso de pérdida o robo del documento.

Asimismo, las autoridades migratorias podrían solicitar antecedentes adicionales sobre el viaje, como reservas de alojamiento, pasajes de regreso o comprobantes que acrediten el motivo y la duración de la estadía.