Atropello en popular feria Caupolicán de Gómez Carreño en la región de Valparaíso deja 6 personas fallecidas y 7 heridas

12 jul. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un atropello se registró durante la mañana de este domingo en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, luego de que un vehículo se volcara y atropellara a varias personas que se encontraban en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 07:45 horas y, según informó a Meganoticias Siempre Juntos el delegado presidencial de Viña del Mar, Manuel Millones, "un auto volcó sobre la Feria Caupolicán, dejó seis personas fallecidas y siete personas lesionadas".

Posteriormente, la autoridad actualizó la información respecto a los heridos, señalando que "aumentó a uno más de los heridos y entre ellos son dos lactantes". Además, precisó que "son heridos leves".

Respecto al conductor, Millones señaló que permanece detenido mientras se investigan las circunstancias del accidente. En ese contexto, indicó que se busca determinar "si efectivamente la persona estaba bajo los efectos del alcohol o si fue un descuido, una mala maniobra".

Finalmente, la autoridad explicó que una de las características del lugar pudo influir en la magnitud del accidente, debido al desnivel existente entre la calle y la feria. "Hay tramos que tienen diferencia de un metro y medio hasta dos metros", detalló.

Tras el accidente, la Avenida Alessandri permanece cerrada mientras se desarrollan los trabajos de emergencia y las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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