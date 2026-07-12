Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

12 jul. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 12 de julio, se registró un sismo de magnitud 3.9 a las 08:23 horas en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 26 km al noroeste de Petorca en la región de Valparaíso, con una profundidad de 65 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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