Armada emite aviso de marejadas en 10 regiones por sistema frontal que avanza desde el sur: ¿Cuándo tendrán su mayor intensidad?

11 jul. 2026 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el Centro Meteorológico Marítimo Valparaíso de la Armada de Chile emitió un aviso de marejadas que abarcará a las costas de 10 regiones del país. El fenómeno se origina por el paso del sistema frontal que avanza desde el sur del país.

Aviso de marejadas para 10 regiones

La Armada indicó que la zona afectada por las marejadas abarcará entre el Golfo de Penas, en la región de Aysén, y Los Vilos, en la región de Coquimbo. A lo que se suma el Archipiélago de Juan Fernández.

De acuerdo al organismo, la dirección del oleaje será "weste/surweste" debido al "paso de sistema frontal en sector sur del país".

¿Cuándo se harán presentes las marejadas?

Inicio de las marejadas

Archipiélago de Juan Fernández: Lunes 13 de julio (AM) .

. Golfo de Penas hasta Constitución: Lunes 13 de julio (AM) .

. Constitución hasta Los Vilos: Lunes 13 de julio (PM).

Término de condición

Archipiélago de Juan Fernández: Martes 14 de julio .

. Golfo de Penas hasta Los Vilos: Martes 14 de julio.

Horarios de mayor intensidad

La mayor intensidad de las marejadas se producirá en las "horas de pleamar o altas mareas":

Archipiélago Juan Fernández: entre 09:00 a 11:00 horas y entre 21:00 a 23:00 horas .

. Golfo de Penas hasta Constitución: entre 10:00 a 12:00 horas y entre 22:00 a 00:00 horas .

. Constitución a Los Vilos: entre 09:00 a 11:00 horas y entre 21:00 a 23:00 horas.

Armada llama a la prudencia y cautela

En el reporte del aviso, la Autoridad Marítima pidió a la comunidad "actuar con prudencia y cautela", haciendo un llamado a "respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito en sectores rocosos".

Además, se pidió "no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

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