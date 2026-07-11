"Oclusión" y "sistema frontal": Meteorología emite avisos por lluvias de hasta 70 mm en zonas de tres regiones del país

11 jul. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por "precipitaciones normales a moderadas" que dejarán hasta 70 mm de lluvias en zonas de tres regiones del país.

"Oclusión frontal"

El primero de los avisos se origina en la condición sinóptica "oclusión frontal" que afectará entre la noche del domingo 12 y la noche del lunes 13 de julio a varios sectores de la región de Magallanes.

Región de Magallanes

Cordillera Austral Norte: 20-40 mm .

. Cordillera Austral Sur: 15-28 mm .

. Insular Norte: 23-40 mm .

. Pampa Patagonia Norte: 16-28 mm .

. Pampa Patagonia Sur: 6-28 mm.

"Sistema frontal"

El segundo aviso se relaciona con el "sistema frontal" que afectará la zona sur entre la mañana del martes 14 y la mañana del miércoles 15 de julio, específicamente a las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Región de La Araucanía

Cordillera Costa: 40-70 mm .

. Valle: 30-55 mm .

. Precordillera: 40-70 mm .

. Cordillera: 30-60 mm/5-15 cm de nieve.

Región de Los Ríos

Precordillera: 40-70 mm .

. Cordillera: 40-70 mm/≤8 cm de nieve.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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