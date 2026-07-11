Tribunal de Osorno dicta veredicto condenatorio contra sujeto por "femicidio consumado" en contra de la joven Gabriela Cáceres

11 jul. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno emitió un veredicto condenatorio contra Álvaro Ignacio Aravena Rosas, tras establecer su responsabilidad en el femicidio consumado de Gabriela Cáceres Bustamante, joven de 23 años asesinada en abril de 2024 en el centro de la ciudad.

En su resolución, los jueces acogieron la agravante de ensañamiento, uno de los elementos planteados durante el juicio por los querellantes, entre ellos el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), que actuó en representación de la madre de la víctima.

Desde el organismo, la directora regional de Los Lagos, Francisca Pérez, destacó la importancia de la decisión judicial y sostuvo que representa un avance en la persecución de los delitos de violencia de género, valorando además que el tribunal acogiera la agravante solicitada.

Respecto a las etapas que restan del proceso, informó que la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo 17 de julio, fecha en la que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado.

El crimen ocurrió la noche del 28 de abril de 2024 al interior de una habitación ubicada en un edificio de calle Manuel Bulnes, en el centro de Osorno. En ese lugar, Gabriela Cáceres Bustamante fue encontrada fallecida con múltiples heridas cortantes, mientras que el ahora condenado fue hallado con lesiones autoinferidas.

Tras su detención, Aravena fue formalizado por el delito de femicidio consumado y permaneció en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con antecedentes entregados por la familia, Gabriela había llegado desde Valparaíso a Osorno y mantenía una relación de aproximadamente nueve meses con el condenado. Sus cercanos denunciaron que durante ese período fue víctima de conductas de control y celos. Su hermana relató públicamente que el agresor la vigilaba, acudía a su lugar de trabajo y restringía sus vínculos con otras personas.

Con el veredicto ya emitido, el proceso judicial entra en su etapa final. Será el próximo 17 de julio cuando el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno determine la pena que deberá cumplir el condenado.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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