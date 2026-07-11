Brasil ofrece la venta del avión KC-390 a Chile y destaca su potencial para fortalecer la cooperación en defensa

11 jul. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro Filho, destacó el potencial de la aeronave KC-390 Millennium para Chile, presentándola como una oportunidad para impulsar y fortalecer la cooperación tecnológica y en materia de defensa entre ambos países.

La autoridad, en el marco de su visita a Chile, buscó estrechar los lazos bilaterales y sostuvo distintos encuentros con autoridades nacionales.

La propuesta de Brasil

En una columna de opinión publicada por Radio Biobío, el ministro de Defensa explicó que "en este contexto, el KC-390 Millennium, desarrollado por Embraer, representa un ejemplo concreto de la capacidad de innovación de la industria de defensa brasileña".

Asimismo, sostuvo que "se trata de una aeronave moderna y versátil, capaz de realizar diversas misiones, como transporte, evacuación aeromédica, ayuda humanitaria, apoyo logístico y extinción de incendios, entre otras, esenciales para las demandas actuales de nuestras sociedades".

En ese sentido, agregó que "Brasil ve en el KC-390 una oportunidad para elevar aún más el nivel de nuestra cooperación bilateral. Más que una plataforma tecnológica, representa la posibilidad de acercar capacidades, ampliar la interoperabilidad y construir nuevas formas de colaboración entre dos países que ya cuentan con una larga historia de confianza en el ámbito de la defensa".

FIDAE

¿Cuáles son las capacidades del KC-390?

De acuerdo con la información presentada por FIDAE en su pagina web, el KC-390 Millennium está diseñado para cumplir misiones de transporte táctico y estratégico, lanzamiento de paracaidistas, reabastecimiento en vuelo, combate de incendios mediante el sistema MAFFS II, asistencia humanitaria y evacuaciones aeromédicas con capacidad para transportar hasta 74 camillas.

Además, la compañía proyecta ampliar las capacidades de la aeronave para desarrollar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), así como labores de vigilancia marítima.