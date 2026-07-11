Terremotos en Venezuela: Aumenta a 4.333 la cifra de fallecidos tras nuevo balance oficial

11 jul. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 11 de julio se dio a conocer un nuevo balance oficial sobre las víctimas que dejaron los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Mientras continúan las labores de remoción de escombros en las zonas más afectadas, la cifra de fallecidos volvió a aumentar.

Según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, "La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333".

El balance anterior, entregado por el gobierno venezolano, reportaba 4.118 fallecidos y 16.740 personas heridas, por lo que el nuevo informe da cuenta de un aumento de 215 víctimas fatales.

Venezuela rechaza que Colombia pueda reconstruir tras terremotos

El gobierno venezolano rechazó este sábado la posibilidad de que Colombia lidere la reconstrucción de las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos, como propuso el presidente electo de ese país, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

A dos semanas del doble sismo que ha dejado más de 4.000 muertos, De la Espriella dijo el viernes que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia" y señaló que sería una labor conjunta entre sus ingenieros militares y la empresa privada.

Pero este sábado el canciller venezolano Yvan Gil respondió en un comunicado en redes sociales que su gobierno ha "observado con extrañeza" estas afirmaciones.

"Corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas" por los temblores, sostuvo.

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