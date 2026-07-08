Terremotos en Venezuela dejan 3.811 muertos y más de 16 mil heridos, según balance oficial

08 jul. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 3.811 personas han fallecido hasta este miércoles como resultado de los dos terremotos que azotaron el norte de Venezuela hace dos semanas, según el balance oficial publicado por el gobierno venezolano.

Los letales sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron también 16.740 heridos y casi 17.907 personas damnificadas, de acuerdo con la parte leída por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El desastre impactó especialmente en el estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron un colapso en total.

La presidenta interna, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

La particular petición de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez pidió al rey Carlos III que sea "liberado" el oro de las reservas internacionales de este país que se encuentra "retenido" en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto de hace dos semanas.

En el Banco de Inglaterra hay depositados lingotes de oro de Venezuela, valorados en 1.900 millones de dólares, cuyo control la justicia británica se negó a ceder al entonces gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo" del 24 de junio, declaró Rodríguez el miércoles.

El canciller Yván Gil había pedido más temprano este miércoles que se liberen los recursos de Venezuela "bloqueados" en el extranjero.

Rodríguez refirió también que conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para insistir en obtener recursos de ese ente.

"Sostuve una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a la que agradezco su atención, su comprensión, para liberar recursos bloqueados de Venezuela que están en el Fondo Monetario", indicó.

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales fueron bloqueados por el no reconocimiento del FMI a Maduro como presidente.

Todo sobre Terremoto en Venezuela