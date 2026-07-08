"Cualquier cosa que pase sucederá muy rápido": Trump por anuncio de nuevos ataques de EEUU contra Irán

08 jul. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán esta noche, advirtió este miércoles el presidente Donald Trump que dio por terminada la tregua y más tarde afirmó que espera que estos enfrentamientos cesen "muy rápidos".

Las hostilidades golpearon a varios países del Golfo, pero se concentraron en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio de hidrocarburos que sigue siendo uno de los principales focos del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respetan los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

¿Qué dijo Trump?

"Por lo que a mí respeto, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

Además, Trump advirtió: "Esta noche les vamos a dar duro" y más tarde afirmó que espera que los enfrentamientos terminen rápido.

"Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo (...) Cualquier cosa que pase sucederá muy rápido. No buscamos una situación a largo plazo", afirmó.

Pakistán, que medió para lograr la tregua, llamó a todas las partes a ejercer la moderación y respetar sus compromisos y Catar, otro intermediario clave, condenó los ataques de Irán y llamó a retomar el camino de la diplomacia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a "tomar medidas inmediatas para desescalar" y reanudar el diálogo.

Las declaraciones del presidente estadounidense impulsaron los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte subieron hasta los 80 dólares durante la jornada.

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