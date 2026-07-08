Investigan hallazgo de cuerpo en plena vía pública de San Pedro de la Paz

08 jul. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en determinar las circunstancias en torno a la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este miércoles en la vía pública de la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío.

"Mantiene una lesión que podría dar luces de participación de terceros"

El inspector Patricio Jiménez, de la Brigada de Homicidios (BH) Concepción, indicó que detectives de dicha unidad policial fueron alertados del hecho tras recibir una llamada de Fiscalía.

El ente persecutor les comunicó "que existía una persona en la vía pública, en la avenida Pedro Aguirre Cerda, por lo que nosotros nos constituimos junto al Laboratorio de Criminalística Concepción".

Una vez en el lugar, el equipo especializado encontró evidencia relevante. "Existen lesiones que serán periciadas por el Servicio Médico Legal para determinar la causa de muerte", señaló Jiménez.

Al ser consultado si se trataría de un homicidio, aunque precisó que todavía es materia de investigación, dijo que la víctima "mantiene una lesión principal que podría dar luces de algún tipo de participación de terceros".

Víctima ya fue identificada

"Un equipo de detectives se encuentra reuniendo las imágenes del sector para poder determinar si es que existe o no algún tipo de vínculo o asociación de terceras personas en el deceso de esta persona", agregó.

Finalmente, el inspector informó que el fallecido ya fue identificado. Se trata de un adulto de nacionalidad chilena.