Mujer queda en estado de gravedad al ser baleada en la comuna de El Bosque

08 jul. 2026 - 06:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una noche de terror se vivió en la comuna de El Bosque, luego de que una mujer de 59 años resultara herida de gravedad tras recibir múltiples impactos de bala al interior de su domicilio. El hecho, que está siendo investigado como un homicidio frustrado.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo de sujetos armados llegó al lugar en un vehículo. A partir de allí, desde el exterior de la vivienda, los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada en, al menos, 10 oportunidades, dejando una gran cantidad de evidencia balística en la zona.

La víctima quedó en estado de gravedad

La víctima, una mujer chilena, estaba dentro de la vivienda junto a su pareja. Al escuchar los ruidos y acercarse a la entrada de su domicilio, fue alcanzada por los proyectiles.

Tras el ataque, la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital El Pino, donde fue intervenida debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, el reporte médico indica que la paciente se mantiene en riesgo vital.

Líneas de investigación y peritajes

Una de las principales tesis que manejan las policías es que la mujer y su pareja no eran el objetivo de los tiradores. Tanto las víctimas como sus vecinos aseguraron no tener problemas ni deudas con nadie, lo que refuerza la teoría de que se trató de una equivocación o un ataque dirigido a otro blanco del sector.

Actualmente, las diligencias se centran en:

Análisis balístico : El Laboratorio de Criminalística de la PDI investiga el sitio del suceso para determinar si se utilizaron una o más armas de fuego.

: El Laboratorio de Criminalística de la PDI investiga el sitio del suceso para determinar si se utilizaron una o más armas de fuego. Revisión de cámaras : Al tratarse de un barrio netamente residencial, los equipos policiales trabajan en el levantamiento de cámaras de seguridad particulares que habrían registrado el vehículo en el que se movilizaban los atacantes.

: Al tratarse de un barrio netamente residencial, los equipos policiales trabajan en el levantamiento de cámaras de seguridad particulares que habrían registrado el vehículo en el que se movilizaban los atacantes. Empadronamiento de testigos: Carabineros y la PDI toman declaraciones a los vecinos del sector, quienes manifestaron su profunda preocupación ante el nivel de violencia registrado en un barrio habitualmente tranquilo.

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