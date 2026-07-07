"Hemos visto por años situaciones bastante adversas, pero no como esto": Alcalde de Corral por estragos del sistema frontal

07 jul. 2026 - 22:09 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Corral, Claudio González, describió esta noche en Meganoticias Prime la delicada situación que enfrenta la comuna de la región de Los Ríos producto del sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

"En la comuna de Corral hemos estado bastante complicados, pero estamos tratando de ser resilientes ante la situación que estamos viviendo", señaló el jefe comunal.

Consultado sobre si había vivido antes una situación similar, González fue categórico: "hemos visto por años situaciones bastante adversas en la comuna, pero no como esto en realidad". El alcalde detalló que la cantidad de agua caída ha generado inundación de calles del centro de Corral, remociones en masa y carreteras bloqueadas que impiden salir de la comuna y desplazarse hacia la costa, además de situaciones reportadas en las localidades insulares de Isla del Rey e Isla Mancera.

Viviendas afectadas y un evacuado

Respecto al catastro de daños, el alcalde indicó que tras un comité de emergencia realizado junto a Carabineros, la Armada de Chile y la delegación presidencial llegada desde Valdivia, la cifra de viviendas con algún nivel de afectación "va en aumento, alrededor de 10 a 12". Además, precisó que hubo un evacuado en el sector de San Juan, aunque no llegó al albergue comunal habilitado, sino que se trasladó a la casa de un familiar.

Sobre la continuidad educativa, González explicó que las escuelas de la comuna —la Escuela Básica de Corral, el Liceo y las escuelas rurales— aún tienen una semana más de vacaciones, lo que calificó como un alivio: "Eso de alguna manera también nos ha dado cierta tranquilidad, producto de que los niños están con sus familias, con sus padres".

Más viento y lluvia para esta noche

El jefe comunal adelantó que, según información entregada por Senapred regional, se espera un aumento en la intensidad del viento durante la noche, lo que complicará la conectividad marítima de la comuna, que depende principalmente de una barcaza hacia Valdivia y de una ruta terrestre alternativa, la T-400.

"Vamos a tener probablemente situaciones de techumbre, caídas de árboles" y eventuales tormentas eléctricas, advirtió.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a que se bajen recursos desde el gobierno regional y la delegación presidencial, y expresó su esperanza de que se declare la alerta roja en las próximas horas.

"Los recursos de la municipalidad de Corral son bastante mínimos y muy ajustados para poder enfrentar situaciones (...) lo que hoy día estamos viviendo es totalmente fuera de lo normal que planificamos", afirmó, agregando que necesitan maquinaria para el despeje de rutas y calles en los próximos días.

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