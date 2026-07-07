"Harán que la lluvia se intensifique": Alejandro Sepúlveda explica cómo evolucionará el sistema frontal que afecta al sur

07 jul. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal acompañado de un río atmosférico avanza sobre el sur de Chile y se prepara para dejar sus lluvias más intensas en las siguientes horas.

El fenómeno ya provocó fuertes precipitaciones en su ingreso por la Patagonia, con cerca de 100 milímetros registrados en Melinca, y ahora se desplaza para concentrarse entre el archipiélago de Chiloé y la región de La Araucanía.

Alejandro Sepúlveda detalla lo que se viene para la zona sur

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó que la noche y la madrugada del miércoles serán horas fundamentales para la zona sur, debido a que ahí será el tramo de horas en que el sistema frontal alcanzará su peak.

"Y por eso hablamos de estos pulsos que vienen en camino y que harán que la lluvia se intensifique esta noche en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, alcanzando su momento cúlmine durante la madrugada de mañana (miércoles). Es el momento en donde van a recibir más agua", detalló el comunicador.

El recorrido de las precipitaciones más fuertes durante la noche pasará por distintas localidades de la zona sur, entre ellas Valdivia, Corral, Niebla, San Juan de la Costa, Maullín, Calbuco, Puerto Montt y sectores de Chaitén.

De acuerdo al pronóstico, recién avanzada la mañana del miércoles las precipitaciones comenzarán a perder intensidad en Los Ríos y Los Lagos, desplazándose hacia el interior de las regiones del Biobío, Ñuble y Maule, donde el fenómeno llegará más debilitado que en el sur, aunque con la isoterma cero en niveles altos en sectores precordilleranos y cordilleranos.

¿Lloverá en Santiago?

Respecto a la probabilidad de precipitaciones en Santiago, Alejandro Sepúlveda detalló: "Está la probabilidad mañana que le caiga un goterón en sectores de Santiago a última hora, una cosita poca".

Sin embargo, el comunicador recalcó que, después del feriado del 16 de julio, "tengamos lluvias de verdad en Santiago".

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