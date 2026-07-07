Nuevo mall en el sur del país toma forma: Así será el centro comercial que incluirá supermercado y un centro médico

07 jul. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de San Carlos, en la región de Ñuble, vive una de las transformaciones urbanas más importantes de los últimos años con la construcción de un nuevo mall que busca convertirse en un polo comercial para la ciudad y comunas cercanas.

El proyecto, denominado Barrio Sur, se levanta en los terrenos de la ex-Arrocera Tucapel, un recinto que funcionó entre 1945 y 2017 y que permaneció abandonado durante varios años tras el cierre de sus operaciones.

Según informó San Carlos Online, la iniciativa recuperará un histórico espacio de la comuna para convertirlo en un moderno centro comercial que combinará nuevos servicios con la conservación de parte del patrimonio industrial del inmueble.

Así será el nuevo mall del sur de San Carlos

El centro comercial se desarrollará sobre un terreno de 15.000 metros cuadrados, con cerca de 5.000 metros cuadrados construidos.

Entre sus principales características destacan:

22 locales comerciales.

Más de 110 estacionamientos.

Patio de comidas.

Centro médico de 400 metros cuadrados.

Además, el proyecto conservará parte de la estructura de la antigua Arrocera Tucapel, incorporando las vigas originales a la nueva arquitectura como un homenaje al pasado industrial del lugar.

Rodríguez confirmó que varios espacios ya fueron comprometidos. Entre los primeros operadores estarán el supermercado El Trébol, una farmacia y un local de la cadena Papa John's.

La apertura del nuevo mall está prevista para fines de 2026, con la expectativa de atraer clientes de San Carlos y de comunas vecinas.

Diario Financiero / San Carlos Online

Otro proyecto comercial potenciará el sector sur

A solo una cuadra del futuro centro comercial también avanza otra importante inversión: un nuevo SuperBodega aCuenta, cadena perteneciente a Walmart Chile, que se construye en los terrenos de la ex-Anasac.

Esta será la segunda sucursal de la empresa en San Carlos y permitirá ampliar la cobertura comercial hacia el sector sur de la ciudad.

Detrás del proyecto están los empresarios Julio Roberts Maturana y Patricio Lozano, con la asesoría de MO Global Advisors, consultora liderada por Mauricio Ortiz. La gestión comercial y el proceso de arriendos están a cargo del corredor de propiedades Dismer Rodríguez, quien actúa como puente entre el proyecto y el comercio local.

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