FIFA investiga a hinchas argentinos por racismo contra el streamer Speed

07 jul. 2026 - 13:40 hrs.

La FIFA abrió una investigación por presuntos actos de racismo cometidos por hinchas argentinos contra el youtuber y streamer Darren Watkins, más conocido como "Speed", durante el partido entre Argentina y Cabo Verde disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Un video que compromete a los hinchas

El incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se escucha a una hincha argentina dirigirse al creador de contenido —quien acumula 56 millones de suscriptores en YouTube— con expresiones de carácter racista.

En las imágenes también se registran gritos similares provenientes de la tribuna.

El material, que se viralizó rápidamente, motivó que el organismo rector del fútbol mundial abriera un expediente formal para esclarecer lo ocurrido.

La postura de la FIFA

A través de un comunicado, la FIFA calificó el Mundial como una celebración de unidad, diversidad y respeto, remarcando que el torneo reúne a personas, culturas y comunidades de todas partes del planeta. El organismo fue enérgico al señalar que quienes actúen en contra de esos valores no tienen cabida en el deporte, condenando con firmeza el racismo, el odio y cualquier forma de discriminación.

Por ahora no se han revelado los plazos de la investigación ni las eventuales sanciones que podría aplicar la FIFA en caso de comprobarse las conductas denunciadas.

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