Cayó desde un sexto piso por escapar del papá de su pareja: La increíble historia en show de Lucho Miranda

07 jul. 2026 - 14:12 hrs.

Una impactante historia se vivió durante el show del comediante Lucho Miranda realizado en Bogotá, Colombia, cuando uno de los asistentes relató cómo un accidente ocurrido en su adolescencia cambió su vida para siempre.

Todo comenzó cuando Lucho le preguntó al joven, identificado como Daniel, cuál era su discapacidad. Él respondió que hace 15 años sufrió una caída desde un sexto piso, accidente que inicialmente le provocó una tetraplejía y que actualmente deriva en una paraparesia espástica en sus extremidades inferiores.

Intentó escapar por la ventana

Ante la sorpresa del público, Daniel explicó que el accidente ocurrió cuando tenía 16 años y estaba en el departamento de quien entonces era su pareja.

Según contó, mantenían una relación a escondidas y, cuando llegó el padre de la joven —quien era pastor—, entró en pánico y buscó una forma de salir del lugar.

“Me paniqué, realmente me paniqué”, reconoció.

Primero intentó esconderse dentro de un clóset y luego debajo de la cama, pero al no encontrar una solución, decidió improvisar una vía de escape por la ventana.

Amarró varias sábanas y una cobija para descender, pero el improvisado sistema no resistió su peso.

“Yo creo que bajé menos de medio metro y me fui con toda la línea de sábanas”, recordó entre risas.

“Hoy es parte de lo que soy”

Tras la caída, Daniel fue auxiliado por su entonces pareja y otras personas que estaban en el lugar. Lejos de dramatizar la situación, aseguró que hoy puede contar la anécdota con humor.

“Ya es parte de lo que soy yo”, afirmó al recordar el accidente.

El relato provocó las risas y el asombro del público, mientras Lucho Miranda destacó la actitud con la que enfrenta lo ocurrido.

“Tienes una historia increíble para contarle a generaciones y generaciones”, le comentó el comediante antes de pedir un aplauso para el asistente.