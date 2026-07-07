Temblor se percibe en la zona sur de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

07 jul. 2026 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,9 se percibió en la tarde de este martes 7 de julio en la zona sur de Chile, cuando el reloj marcaba las 13:39 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico ocurrió 239 km al Sureste de Puerto Williams, en la región de Magallanes. La profundidad fue de 10 kms.

Por el momento, desde Senapred no han entregado datos sobre personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

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