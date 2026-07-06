Minsal anuncia importante logro de la Alerta Oncológica: El 99,9% de los pacientes en lista de espera ya fueron contactados

06 jul. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, anunció este lunes un importante avance de la Alerta Sanitaria Oncológica, a 90 días de su implementación: se logró contactar al 99,9% de los pacientes que permanecían a la espera de una prestación al 31 de marzo.

También se anunció que la secretaria de Estado, junto a otras autoridades del área de la salud, se desplegarán por todo el territorio nacional, visitando las regiones desde Arica a Magallanes, para informar sobre el estado de avance de la iniciativa.

La gira, que se realizará entre el 6 y 10 de julio, no solo busca dar cuenta de los resultados conseguidos, sino también valorar el trabajo de los equipos médicos y administrativos de cada región, lo que permitió entregar una respuesta a quienes esperaron largo tiempo por una atención oncológica GES y No GES.

"Durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios de la salud que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica, de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención", expresó la ministra Chomali.

La autoridad agregó que con este despliegue también buscan entregar "un mensaje de esperanza para los pacientes con cáncer, de que es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias".

"Haber tenido solo 31 pacientes sin ubicar es un gran logro"

En conversación con Meganoticias Ahora, la ministra Chomali explicó que "cuando nosotros llegamos, nos encontramos con esta nómina de 33 mil pacientes que estaban con una espera muy prolongada ya sea para el diagnóstico, el tratamiento o el seguimiento de su cáncer".

"Es por ello que partimos haciendo una revisión de esta información y terminamos con 30 mil pacientes", indicó la autoridad. Los tres mil restantes "ya tenían situación resuelta, pero no estaban bien registrados en las plataformas del Ministerio de Salud.

"Con ellos (los 30 mil pacientes) partimos trabajando y en las diferentes etapas. La primera etapa fue asegurarnos de que los pacientes estuvieran y pudiéramos vincularnos, que hubiera una persona al otro lado del teléfono que teníamos", agregó.

"Hicimos muchas estrategias y al final hay solo 31 pacientes que no pudimos ubicar. Fuimos a los domicilios, llamamos a las radios locales de los diferentes pueblos, etcétera. Y haber tenido solo 31 pacientes sin ubicar es un gran logro, pensando que pasó tanto tiempo entre el primer contacto y ahora. La gente se cambia de domicilio, se cambia de región, etcétera", complementó.

La ministra continuó señalando que, luego, comenzó la segunda etapa: "El inicio de tratamiento, de citarlos a su cirugía, a sus procedimientos diagnósticos o reiniciar su seguimiento, y así sucesivamente, dependiendo de la etapa en la cual se encontraban los pacientes".

"La mayoría estaban retrasados en su etapa de diagnóstico. Habitualmente, el diagnóstico en un cáncer tiene que ver con un examen o un procedimiento que se hace en el nivel secundario, que fue el grupo más importante que estaba en espera o con su garantía retrasada", expuso.

La secretaria de Estado remarcó que el tipo de cáncer que más se repetía en los pacientes en lista de espera, aunque variaba según la región, eran tres: Cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino.