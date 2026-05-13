Obligan a Isapres a garantizar acceso inmediato a tratamientos contra el cáncer: Deberán entregar medicamentos en máximo 48 horas

13 may. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Salud instruyó este miércoles a todas las isapres a dar acceso inmediato a tratamiento a los pacientes con cáncer, en el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica decretada por el Ministerio de Salud.

El organismo fiscalizador detalló que las aseguradoras estarán obligadas a entregar medicamentos oncológicos en un plazo máximo de 48 horas. Si no se cumple, deberán reembolsar al paciente en tres días.

¿Cuál serán las obligaciones de las isapres?

Las instrucciones abarcan cuatro ámbitos fundamentales: acceso inmediato al tratamiento, entrega oportuna de medicamentos, activación de coberturas GES y CAEC, y difusión de exámenes preventivos gratuitos.

Acceso inmediato al tratamiento

Uno de los obstáculos más frecuentes que enfrentan los pacientes oncológicos es tener que repetir exámenes o asistir a nuevas consultas médicas antes de que su isapre autorice el tratamiento.

Frente a eso, la Superintendencia de Salud instruyó a las isapres agilizar el ingreso al tratamiento, evitando demoras en la autorización.

Si el paciente cuenta con un diagnóstico emitido por un médico debidamente registrado ante esta institución, la isapre deberá autorizar de inmediato su ingreso a la etapa de tratamiento dentro de la Red GES.

Entrega oportuna de medicamentos

El ente fiscalizador también estableció una cadena clara de responsabilidades para asegurar que los pacientes reciban sus medicamentos a tiempo.

Cuando la farmacia en convenio con la isapre no pueda entregar de inmediato un fármaco oncológico GES, tiene hasta 48 horas para despacharlo directamente al domicilio del paciente, sin cobrarle adicional.

Si ese plazo no se cumple, el paciente tiene derecho a adquirir el medicamento en cualquier farmacia de su elección. En ese caso, la isapre está obligada a reembolsarlo en un plazo máximo de 3 días, respetando el copago garantizado y sin imponer ningún trámite adicional.

Activación de cobertura GES y CAEC

No todos los tipos de cáncer están cubiertos por las Garantías Explícitas en Salud (GES). Sin embargo, eso no significa que el paciente quede desprotegido.

Para esos casos existe la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), un beneficio que muchos pacientes desconocen, porque nadie se los ha explicado.

Eso también cambia. La Superintendencia de Salud instruyó a las isapres a informar de manera proactiva sobre la forma de acceder a la CAEC a todos los pacientes con diagnóstico oncológico no GES, en cuanto tomen conocimiento de él, ya sea por la presentación de un presupuesto, una licencia médica u otras prestaciones vinculadas al diagnóstico. La información es un derecho, no un favor.

Además, al momento de designar un prestador CAEC, las isapres deberán privilegiar aquel que ya atiende al paciente dentro del GES o de su plan, evitando así que tenga que comenzar desde cero con un nuevo equipo médico.

Atención 24/7 y trámites remotos

La Superintendencia de Salud instruyó a las isapres a mantener sus call center operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A través de estos canales, los pacientes podrán obtener información sobre redes de atención, coberturas disponibles y la forma de realizar sus trámites sin necesidad de desplazarse.

Adicionalmente, cada isapre deberá habilitar en su sitio web un banner especial denominado Alerta Sanitaria Oncológica, con accesos directos a todas estas funcionalidades. El objetivo es que cualquier gestión pueda resolverse de forma remota.

Mamografía gratuita y sin orden médica

El organismo instruyó a las isapres a difundir activamente los beneficios del Examen de Medicina Preventiva (EMP) y del Plan Preventivo de Isapres (PPI), con especial énfasis en un derecho que muchas mujeres todavía desconocen.

Las afiliadas de entre 50 y 59 años tienen derecho a realizarse una mamografía de forma completamente gratuita, sin necesidad de contar con una orden médica previa. Solo hay que pedirla. Asimismo, durante la alerta, las isapres podrán ofrecer exámenes adicionales gratuitos para la detección y etapificación de todo tipo de cáncer.

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