Pronostican lluvia para este miércoles: Estas son las dos zonas en las que se registrarían precipitaciones

12 may. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile, este miércoles 13 de mayo se esperan lluvias en dos zonas del país, en las cuales también se podría registrar fuertes vientos.

Según el organismo, las precipitaciones se harían presente en la zona insular de Chile, además del extremo sur.

Lluvia y viento en la zona insular para este miércioles 13 de mayo

En la zona insular de la región de Valparaíso, en Isla de Pascua, se esperan chubascos durante toda la jornada del miércoles, además de vientos entre 25 y 40 kilómtros por hora (km/), con rachas de hasta 50 km/h.

Lluvia en el extremo sur para este miércoles 13 de mayo

Para la región de Magallanes, se pronostica que en Torres del Paine caiga agua-nieve en la madrugada y lluvia en el resto del día, además de vientos de hasta 40 km/h. En Puerto Natales habría un escenario similar, pero el agua-nieve se extendería hasta la mañana.

En Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams se registrarían chubascos solo en horas de la madrugada y la mañana.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago este miércoles 13 de mayo?

De acuerdo a Meteorología, este miércoles Santiago estaría con nubosidad parcial en la mañana, para nublarse el resto del día. Se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 18°C.

En el reporte del organismo no se encuentran pronosticadas lluvias en la Región Metropolitana para los próximos días.

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